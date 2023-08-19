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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 150 снарядов

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За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 150 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Никольском и Новоандреевке.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли шесть человек, получили ранения ещё 11 гражданских лиц.

Кроме того, сообщается о повреждении 16 жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее трое строителей погибли при подрыве на боеприпасе в Донецке.

Также сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк кассетными снарядами вопреки заявлениям США.

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