Число пострадавших при взрыве в центре Донецка увеличилось до пяти

Число пострадавших при взрыве в Донецке возросло до пяти.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«При проведении строительных работ по бул. Школьному, 5, произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета, в результате чего погибли трое строителей — мужчины, ещё пять рабочих получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка при подрыве на неизвестном боеприпасе погибли трое строителей, один человек получил ранения.