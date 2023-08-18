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Военная хроника: два взвода ВСУ зажаты в лесополосе в районе Работина

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Примерно два взвода ВСУ зажаты в лесополосе в районе Работина в Запорожской области, шансов на продвижение и на выживание у них немного, пишет Военная хроника.
Военная хроника: два взвода ВСУ зажаты в лесополосе в районе Работина
  • AP
  • © Libkos

«Тяжёлую технику украинские войска в данный момент стараются не применять. Пользы против российской артиллерии от неё мало, а движение колонны замечается издалека», — отмечается в сообщении.

Военная хроника напомнила, что северные районы в этом селе не являются первой линией обороны, как её называют в некоторых случаях.

Тактика выброски ВСУ малых групп без масштабирования наступления и без тактических групп на тяжёлой технике в этом месте говорит о том, что основная часть тактической группы «Марун» либо не подошла к рубежам перехода в атаку, либо намеренно держится в резерве и, вероятно, будет задействована ВСУ позднее.

Также это может значить, что масштабировать атаки на Запорожском направлении украинским войскам постепенно становится нечем, хотя их артиллерия не смолкает и работает каждый день.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что российская армия пресекла попытку украинских военных закрепиться в северной части села Работина.

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