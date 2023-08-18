ВСУ выпустили почти 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области

Украинские военные выпустили 97 снарядов по девяти населённым пунктам Херсонской области за прошедшие сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру... Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказал собеседник.

Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле территории ДНР со стороны ВСУ.

Также житель Донецка получил ранения из-за ударов ВСУ по шахте Скочинского.