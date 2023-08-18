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ВСУ выпустили почти 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области

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Украинские военные выпустили 97 снарядов по девяти населённым пунктам Херсонской области за прошедшие сутки.
ВСУ выпустили почти 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру... Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказал собеседник.

Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле территории ДНР со стороны ВСУ.

Также житель Донецка получил ранения из-за ударов ВСУ по шахте Скочинского.

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