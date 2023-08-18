ВСУ выпустили почти 100 снарядов по населённым пунктам Херсонской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру... Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказал собеседник.
Ранее мирная жительница получила ранение при обстреле территории ДНР со стороны ВСУ.
Также житель Донецка получил ранения из-за ударов ВСУ по шахте Скочинского.