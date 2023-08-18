Советник Пушилина: ВСУ сконцентрировали группировку на Артёмовском направлении

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины сконцентрировали группировку на Артёмовском направлении для атак на Клещеевку.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на Артёмовском направлении группировку», — констатировал Гагин.

Он назвал обстановку на этом направлении непростой, но полностью контролируемой ВС России.

В конце июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.