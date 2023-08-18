Советник Пушилина: ВСУ сконцентрировали группировку на Артёмовском направлении
- © AP Photo / Libkos
Об этом он сказал в беседе с ТАСС.
«Противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на Артёмовском направлении группировку», — констатировал Гагин.
Он назвал обстановку на этом направлении непростой, но полностью контролируемой ВС России.
В конце июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.