Узнать больше

Советник Пушилина: ВСУ сконцентрировали группировку на Артёмовском направлении

Короткая ссылка
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины сконцентрировали группировку на Артёмовском направлении для атак на Клещеевку.
Советник Пушилина: ВСУ сконцентрировали группировку на Артёмовском направлении
  • © AP Photo / Libkos

Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на Артёмовском направлении группировку», — констатировал Гагин.

Он назвал обстановку на этом направлении непростой, но полностью контролируемой ВС России.

В конце июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить