Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала с Украины в ДНР к своей семье
- РИА Новости
Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
Как рассказала собеседница агентства, она подписала контракт с армией Украины в 2019 году.
В марте 2022 года она находилась в Днепропетровске, а позже — в Кировограде.
«На время военного положения мы должны были нести службу до конца военных действий… Нет, меня не отпустили, я сама уехала», — сказала Ганыч.
Она также посоветовала всем желающим переехать в Россию не сомневаться в таком решении.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два из трёх украинских батальонов отказались идти в наступление на Запорожском направлении.