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Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала с Украины в ДНР к своей семье

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Военнослужащая Вооружённых сил Украины Юлия Ганыч рассказала, что оставила службу в украинской армии, чтобы переехать к своей семье в Донецкую Народную Республику.
Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала с Украины в ДНР к своей семье
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Как рассказала собеседница агентства, она подписала контракт с армией Украины в 2019 году.

В марте 2022 года она находилась в Днепропетровске, а позже — в Кировограде.

«На время военного положения мы должны были нести службу до конца военных действий… Нет, меня не отпустили, я сама уехала», — сказала Ганыч.

Она также посоветовала всем желающим переехать в Россию не сомневаться в таком решении.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два из трёх украинских батальонов отказались идти в наступление на Запорожском направлении.

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