Лукашенко предположил, что следующим президентом России будет Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что следующим лидером России будет Владимир Путин.

Об этом он заявил в интервью журналистке Диане Панченко.

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

При этом, по мнению белорусского лидера, Путин сейчас не думает о выборах в силу других вопросов, требующих решения.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.