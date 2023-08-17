Лукашенко предположил, что следующим президентом России будет Путин
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью журналистке Диане Панченко.
«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
При этом, по мнению белорусского лидера, Путин сейчас не думает о выборах в силу других вопросов, требующих решения.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.