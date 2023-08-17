Украинская армия за время контрнаступления уже получила 45 тыс. погибших и покалеченных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.

«У вас за время контрнаступления 45 тыс. человек погибли и калеками ушли... Потери у вас на фронте — один к восьми», — сказал Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.