Лукашенко: ВСУ за время контрнаступления потеряли 45 тысяч погибшими и ранеными
- AP
«У вас за время контрнаступления 45 тыс. человек погибли и калеками ушли... Потери у вас на фронте — один к восьми», — сказал Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.
Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.
Как сообщил американский журналист Сеймур Херш, ЦРУ предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом.