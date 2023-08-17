Лукашенко назвал глупостью слухи о том, что Путин склоняет его к участию в конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью слухи с Украины о том, что российский лидер Владимир Путин якобы склоняет его к участию в украинском конфликте.

«Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст... У них хватает живой силы и техники. Поэтому вовлекать Беларусь... Что это даст?.. Ничего», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не будет участвовать в конфликте, если украинцы не переступят границу республики.

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что всё больше стран призывает Украину пойти на мирные переговоры с Россией.