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Лукашенко назвал глупостью слухи о том, что Путин склоняет его к участию в конфликте

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупостью слухи с Украины о том, что российский лидер Владимир Путин якобы склоняет его к участию в украинском конфликте.
Лукашенко назвал глупостью слухи о том, что Путин склоняет его к участию в конфликте
  • РИА Новости

«Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст... У них хватает живой силы и техники. Поэтому вовлекать Беларусь... Что это даст?.. Ничего», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не будет участвовать в конфликте, если украинцы не переступят границу республики.

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что всё больше стран призывает Украину пойти на мирные переговоры с Россией.

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