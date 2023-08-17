Лукашенко: Минск не будет участвовать в войне, если украинцы не переступят границу

Белоруссия никогда не будет участвовать в конфликте, если украинцы не переступят границу республики, заявил президент Александр Лукашенко.

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В этой горячей войне. Но помогать России мы будем всегда — это наши союзники», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также отметил, что переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий.

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что всё больше стран призывает Украину пойти на мирные переговоры с Россией.