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На Украине полицейский дважды переехал пенсионерку и бросил её умирать

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В городе Белгород-Днестровский Одесской области Украины сотрудник полиции дважды переехал 81-летнюю женщину, после чего бросил её умирать на скамейке.
На Украине полицейский дважды переехал пенсионерку и бросил её умирать
  • РИА Новости

Об этом сообщила ТСН со ссылкой на Госбюро расследований страны. 

Происшествие произошло 16 августа. Сотрудник правоохранительных органов наехал на женщину, когда задним ходом отъезжал от дома. 

После этого они вместе с женой перенесли потерпевшую на скамейку возле подъезда, вызвали скорую, а затем покинули место происшествия, не дождавшись приезда медиков. 

Впоследствии пенсионерка скончалась в больнице.

Злоумышленник задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. 

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