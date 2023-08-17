Российские системы ПВО за сутки сбили 18 беспилотников ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявило Минобороны России.
Кроме того, системы ПВО перехватили ракету американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Дроны противника были перехвачены в населённых пунктах Житловка в ЛНР, Соледар, Николаевка, Заря, Орлинское в ДНР, а также Мирное в Запорожской области и Ольшана Херсонской области.
Ранее ведомство проинформировало, что в 09:00 мск была пресечена попытка ВСУ провести террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области.