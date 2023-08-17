Российские системы ПВО за сутки сбили 18 беспилотников ВСУ

Расчёты средств противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 18 беспилотников украинских войск.

Об этом заявило Минобороны России.

Кроме того, системы ПВО перехватили ракету американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Дроны противника были перехвачены в населённых пунктах Житловка в ЛНР, Соледар, Николаевка, Заря, Орлинское в ДНР, а также Мирное в Запорожской области и Ольшана Херсонской области.

Ранее ведомство проинформировало, что в 09:00 мск была пресечена попытка ВСУ провести террористическую атаку беспилотником над территорией Белгородской области.