AFP: Кулеба отрицает, что Запад давит на Киев для ускорения контрнаступления

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что западные страны оказывают давление на Киев, чтобы украинские войска ускорили контрнаступление на фронте.

Об этом заявил министр в интервью Agence France-Presse (AFP).

По его словам, Киев не ощущает давления, но отмечает усиление дискуссий среди общественности. Однако он уверен, что эксперты и комментаторы в скором времени изменят свою точку зрения насчёт контрнаступления.

16 августа Минобороны России заявило, что российские бойцы пресекли девять атак украинской армии в Луганской Народной Республике и Харьковской области.