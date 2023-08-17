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AFP: Кулеба отрицает, что Запад давит на Киев для ускорения контрнаступления

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает, что западные страны оказывают давление на Киев, чтобы украинские войска ускорили контрнаступление на фронте.
AFP: Кулеба отрицает, что Запад давит на Киев для ускорения контрнаступления
  • AP

Об этом заявил министр в интервью Agence France-Presse (AFP).

По его словам, Киев не ощущает давления, но отмечает усиление дискуссий среди общественности. Однако он уверен, что эксперты и комментаторы в скором времени изменят свою точку зрения насчёт контрнаступления.

16 августа Минобороны России заявило, что российские бойцы пресекли девять атак украинской армии в Луганской Народной Республике и Харьковской области.

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