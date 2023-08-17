AFP: Кулеба отрицает, что Запад давит на Киев для ускорения контрнаступления
- AP
Об этом заявил министр в интервью Agence France-Presse (AFP).
По его словам, Киев не ощущает давления, но отмечает усиление дискуссий среди общественности. Однако он уверен, что эксперты и комментаторы в скором времени изменят свою точку зрения насчёт контрнаступления.
16 августа Минобороны России заявило, что российские бойцы пресекли девять атак украинской армии в Луганской Народной Республике и Харьковской области.