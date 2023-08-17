Росгвардия обнаружила замаскированный склад ВСУ с европейскими боеприпасами в ДНР

Склад со снарядами польского, болгарского и американского производства нашли бойцы Росгвардии на территории Донецкой Народной Республики на замаскированной базе украинских военнослужащих.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, росгвардейцы при осмотре нашли обмундирование, экипировку и средства связи украинских войск. Они вывезли порядка полтонны боеприпасов противника. Среди них: более 80 выстрелов к гранатомёту, свыше 50 противотанковых мин, осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды, десятки радиовзрывателей и гранат различных модификаций, а также 2,5 тыс. патронов разного калибра.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в Антоновке.