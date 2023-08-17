Der Freitag: на Украине повторяется ситуация, знакомая США по войне во Вьетнаме

Der Freitag пишет о сложной ситуации на Украине, которая начинает напоминать Соединённым Штатам Америки прежние конфликты, такие как Корейская война и война во Вьетнаме.

Утверждается, что слабая сторона использует угрозу поражения в качестве оружия против своих союзников, заставляя сильную сторону идти на уступки и поставлять новые большие партии оружия.

В статье говорится, что когда Украина переходит к обороне, то с её стороны появляется всё больше требований о поставке разных типов оружия — от танков до истребителей и ракет.

«Он (Запад. — RT) предоставляет столько оружия, чтобы Украина не проиграла войну, а Россия не смогла её выиграть», — сообщается в материале журнала.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что масштабные закупки оружия, которые проводит Польша, говорят о том, что страна готовится к войне на фоне неизбежного поражения Украины.

Также американский сенатор Рэнд Пол заявил, что поставки оружия Украине, а также абсолютно «нереалистичные» требования к России мешают запустить переговоры об урегулировании конфликта.