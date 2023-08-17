FT: ВСУ меняют дислокацию важного вооружения из-за ударов по объектам ВВС

Из-за ударов по объектам расположения украинских ВВС украинские военные спешно передислоцируют критически важное вооружение и квалифицированный персонал.

Об этом сообщает газета Financial Times.

«Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал», — заявил собеседник газеты.

15 августа Минобороны России заявило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности. Ведомство подчеркнуло, что ВПК Украины нанесён значительный ущерб.