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FT: ВСУ меняют дислокацию важного вооружения из-за ударов по объектам ВВС

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Из-за ударов по объектам расположения украинских ВВС украинские военные спешно передислоцируют критически важное вооружение и квалифицированный персонал.
FT: ВСУ меняют дислокацию важного вооружения из-за ударов по объектам ВВС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета Financial Times.

«Чтобы избежать ударов, Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал», — заявил собеседник газеты.

15 августа Минобороны России заявило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности. Ведомство подчеркнуло, что ВПК Украины нанесён значительный ущерб.

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