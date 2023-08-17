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В Закарпатской области заявили о подготовке к разработке Тереблянского месторождения

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На Украине готовятся разрабатывать Тереблянское месторождение в Закарпатской области.
В Закарпатской области заявили о подготовке к разработке Тереблянского месторождения
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Об этом заявил губернатор региона Виктор Микита, пишет «СТРАНА.ua».

По его словам, там уже провели геологические исследования.

«Зафиксировано, что оно имеет запасы каменной соли объёмом 15,5 млн. т по категории С1 и 505,4 млн. т с неопределённым промышленным значением по категории С2», — заявил Микита.

Он допустил, что к концу года техническая соль может быть поставлена на украинские предприятия для содержания дорог в зимний период.

«В перспективе месторождение на 100% сможет обеспечить эти потребности Украины, что критически важно, учитывая колоссальный рост рыночной цены на этот продукт», — заключил он.

15 августа Минобороны России заявило, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинской военной промышленности. Ведомство подчеркнуло, что ВПК Украины нанесён значительный ущерб.

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