Узнать больше

ВС России уничтожили танк и миномёт ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Российские военные, проходящие службу в районе Каховской ГЭС, уничтожили танк и миномёт армии Украины, рассказал пулемётчик с позывным Марио.

«Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномёт, подавил огнём вражеский танк — больше он не работал», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

Он отметил, что также был ликвидирован миномёт противника и автобус, на котором орудие перевозилось с точки на точку.

15 августа сообщалось, что часть Днепрян осталась без света из-за обстрела беспилотников украинских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить