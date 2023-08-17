ВС России уничтожили танк и миномёт ВСУ, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС
«Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномёт, подавил огнём вражеский танк — больше он не работал», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
Он отметил, что также был ликвидирован миномёт противника и автобус, на котором орудие перевозилось с точки на точку.
15 августа сообщалось, что часть Днепрян осталась без света из-за обстрела беспилотников украинских войск.