РИА Новости: голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
Он отметил, что командиры бросили его подразделение на передовой без обеспечения оружием и продуктами.
По его словам, командир части никогда не приезжал к ним и всё время находился в тылу.
«Рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовкой я не готов. Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
Он рассказал, что вместе с двумя своими товарищами нашёл лодку, на которой они переплыли Днепр и сдались в плен ВС России.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.