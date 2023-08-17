РИА Новости: голодные бойцы ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен

Украинский военный рассказал, что он и двое его товарищей решили сдаться в плен ВС России в том числе из-за голода на позициях, для этого пришлось пересечь Днепр на лодке.

Он отметил, что командиры бросили его подразделение на передовой без обеспечения оружием и продуктами.

По его словам, командир части никогда не приезжал к ним и всё время находился в тылу.

«Рисковать своей жизнью в таких условиях без подготовкой я не готов. Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

Он рассказал, что вместе с двумя своими товарищами нашёл лодку, на которой они переплыли Днепр и сдались в плен ВС России.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.