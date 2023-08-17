РИА Новости: бывший пленный рассказал, как СБУ снимают фейковые видео

Видеоролики с «признаниями» российских пленных сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) снимают по заготовленным сценариям и после избиений, рассказал освобожденный из украинского плена Виктор Раидин.

Он рассказал, что после попадания в плен был передан СБУ, где его заставляли участвовать в съёмках видео, дискредитирующих ВС России.

«Он мне дал лист А4… говорит: «Читай». Я начинаю смотреть, и я ему говорю: «Я не вижу» — он мне пару раз дал, объяснил, ещё раз камеру включил и говорит: «Смотри, ты сейчас читаешь, вот это», — цитирует РИА Новости Раидина.

По его словам, после нескольких дней избиений, он плохо воспринимал информацию и пропускал часть тезисов.

Ранее снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.