РИА Новости: бывший пленный рассказал, как СБУ снимают фейковые видео
Он рассказал, что после попадания в плен был передан СБУ, где его заставляли участвовать в съёмках видео, дискредитирующих ВС России.
«Он мне дал лист А4… говорит: «Читай». Я начинаю смотреть, и я ему говорю: «Я не вижу» — он мне пару раз дал, объяснил, ещё раз камеру включил и говорит: «Смотри, ты сейчас читаешь, вот это», — цитирует РИА Новости Раидина.
По его словам, после нескольких дней избиений, он плохо воспринимал информацию и пропускал часть тезисов.
Ранее снайпер ВСУ Константин Прошинский признал, что у Украины нет ни одного шанса выйти не только на границы 1991 года, но и на границы до 24 февраля прошлого года.