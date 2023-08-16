Бойцы ВДВ России с помощью ПТРК «Корнет» уничтожили противника под Артёмовском

Бойцы расчёта противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Ивановского соединения ВДВ России успешно уничтожили скопление солдат ВСУ на Артёмовском направлении.

Об этом рассказало Минобороны России в Telegram-канале.

Ведомство доложило, что военнослужащие при помощи средств объективного контроля зафиксировали укрытую в лесопосадке пехоту противника.

Затем они передали координаты опорника ВСУ бойцам ВДВ, которые уничтожили позицию врага вместе с личным составом.

Кроме того, российские десантники ликвидировали наблюдательный пункт противника, оборудованный на вышке сотовой связи.

Ранее Военная хроника продемонстрировала, как артиллеристы ВС России выжигают западную технику ВСУ под Артёмовском.