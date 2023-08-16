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Бойцы ВДВ России с помощью ПТРК «Корнет» уничтожили противника под Артёмовском

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Бойцы расчёта противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Ивановского соединения ВДВ России успешно уничтожили скопление солдат ВСУ на Артёмовском направлении.
Бойцы ВДВ России с помощью ПТРК «Корнет» уничтожили противника под Артёмовском
  • AP

Об этом рассказало Минобороны России в Telegram-канале.

Ведомство доложило, что военнослужащие при помощи средств объективного контроля зафиксировали укрытую в лесопосадке пехоту противника.

Затем они передали координаты опорника ВСУ бойцам ВДВ, которые уничтожили позицию врага вместе с личным составом.

Кроме того, российские десантники ликвидировали наблюдательный пункт противника, оборудованный на вышке сотовой связи.

Ранее Военная хроника продемонстрировала, как артиллеристы ВС России выжигают западную технику ВСУ под Артёмовском.

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