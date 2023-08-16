В Запорожской области ввели выплаты за подбитую технику иностранного образца

Власти Запорожской области выплачивают дополнительные средства за подбитую военную технику иностранного производства.

Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы ВС России успешно подбивают из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» большое число техники ВСУ западного образца и получают за это деньги.

«У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег, и так и будет», — сообщил Балицкий.

Он отметил, что подбитая западная военная техника ещё может пригодиться региону в качестве металлолома.

Ранее Балицкий рассказал, что два из трёх батальонов украинских войск отказались проводить наступление на Запорожском направлении.