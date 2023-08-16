В Белоруссии утвердили направления госполитики в сфере ядерной безопасности

Правительство Белоруссии утвердило направления госполитики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности республики.

«Правительством принято постановление №535, которым определены основные направления проведения единой государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности», — говорится в заявлении на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Отмечается, что ядерную и радиационную безопасность отнесли к высшему приоритету.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссию уже ввезли и рассредоточили по стране более половины ядерного оружия из запланированного.