Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении по ситуации в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Лавров указал на приоритетность задачи по разрешению острой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России провёл телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.