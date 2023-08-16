Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении по ситуации в Нагорном Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которых стороны обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Лавров указал на приоритетность задачи по разрешению острой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России провёл телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.