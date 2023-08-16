Узнать больше

Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении по ситуации в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, в ходе которых стороны обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.
Лавров провёл переговоры с главой МИД Армении по ситуации в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Лавров указал на приоритетность задачи по разрешению острой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России провёл телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить