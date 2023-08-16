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В Раде предложили разрешить к печати книги российских авторов, осудивших СВО

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В Верховной раде предложили разрешить публиковать на Украине книги российских авторов, публично осудивших российскую специальную военную операцию.

Как сообщил ТСН, соответствующие изменения в украинское законодательство предлагает внести комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну и распространения российской и белорусской издательской продукции.

Также стало известно, что в рамках «дерусификации» в 2022 году украинские библиотеки уничтожили свыше 20 млн книг на русском языке.

Президент России Владимир Путин заявил, что политика киевского режима и его западных союзников, которая хочет уничтожить всё русское, не имеет будущего.

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