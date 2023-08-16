Военкор RT Жданов показал работу разведчиков по эвакуации «двухсотых» противника
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«Здесь вэсэушники держали оборону много месяцев — бок о бок с разлагающимися трупами своих убитых сослуживцев», — сообщил Джанов.
Бойцы из группы «Аида» рассказали, что практически каждая эвакуация тел проходит под украинским обстрелом, но это их не останавливает.
Ранее Жданов опубликовал видео с «царством мёртвых» на отбитых бойцами ВС России позициях в Серебрянском лесничестве.
Журналист запечатлел голый лес, чью листву и ветки сбрили российская и украинская артиллерия, а также траншеи с мёртвыми.