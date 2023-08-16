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Военкор RT Жданов показал работу разведчиков по эвакуации «двухсотых» противника

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Военкор RT Игорь Жданов показал вылазку разведчиков спецназа «Ахмат» на передовые позиции в Серебрянском лесничестве в зоне спецоперации. Здесь бойцы откапывают и эвакуируют «двухсотых» противника, чтобы потом обменять на тела российских военных.
Военкор RT Жданов показал работу разведчиков по эвакуации «двухсотых» противника
  • AP

«Здесь вэсэушники держали оборону много месяцев — бок о бок с разлагающимися трупами своих убитых сослуживцев», — сообщил Джанов.

Бойцы из группы «Аида» рассказали, что практически каждая эвакуация тел проходит под украинским обстрелом, но это их не останавливает.

Ранее Жданов опубликовал видео с «царством мёртвых» на отбитых бойцами ВС России позициях в Серебрянском лесничестве.

Журналист запечатлел голый лес, чью листву и ветки сбрили российская и украинская артиллерия, а также траншеи с мёртвыми.

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