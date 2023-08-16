«Группа «Вагнер» зарегистрировалась в Белоруссии как образовательный центр

В Белоруссии компания «Группа «Вагнер» зарегистрировалась как юридическое лицо, оказывающее «прочие виды образования».

Об этом говорится в документе, размещённом в едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Вагнер» зарегистрировано Осиповичским райисполкомом 4 августа. Место государственной регистрации — деревня Цель в Могилёвской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что солдаты ЧВК «Вагнер» не готовятся нападать на Польшу, а делятся своим опытом с белорусскими военными.

Также Лукашенко сообщил, что Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор.