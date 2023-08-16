Премьер Латвии: мобилизация на границе с Белоруссией является упреждающей акцией
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«Это проактивная акция, увеличивающая наше присутствие и посылающая чёткий сигнал нашему обществу и властям Белоруссии, что здесь не будет шуток», — приводит слова политика портал Delfi.
Кариньш утверждает, что давление на Ригу со стороны Белоруссии начинает постепенно усиливаться.
Ранее сообщалось, что с 11 августа правительство Латвии постановило усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.
Подробнее — в материале ИноТВ.