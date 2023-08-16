Премьер Латвии: мобилизация на границе с Белоруссией является упреждающей акцией

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что решение властей о проведении дополнительной мобилизации пограничников на белорусской границе является упреждающей акцией.

«Это проактивная акция, увеличивающая наше присутствие и посылающая чёткий сигнал нашему обществу и властям Белоруссии, что здесь не будет шуток», — приводит слова политика портал Delfi.



Кариньш утверждает, что давление на Ригу со стороны Белоруссии начинает постепенно усиливаться.

Ранее сообщалось, что с 11 августа правительство Латвии постановило усилить режим пограничного контроля в уездах, которые граничат с Белоруссией, из-за частых случаев незаконного проникновения в страну.

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