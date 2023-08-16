ВСУ забрали тела офицеров и наёмников при отступлении из Новосёловского

Во время отступления из Новосёловского в ЛНР украинские войска забирали в основном тела погибших офицеров и наёмников, оставляя обычных солдат, заявил замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.

«С собой забирают мало, приходится их работу выполнять нам, всё равно потом этих военнослужащих мы передаём украинской стороне. Вывозят, как правило, офицеров и наёмников», — сказал он РИА Новости.

Российский военнослужащий подчеркнул, что, несмотря на то, что тела солдат оставляют, ВСУ не позволяют их вывезти, так как ведут огонь по эвакуационным группам.

Ранее сообщалось, что ВС России приступили к эвакуации тел погибших из освобождённого Новосёловского в Луганской Народной Республике.

По словам ответственного за второй и третий этапы эвакуации тел военнослужащих ВСУ в Россию 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Снег, Россия передаст Украине тела солдат ВСУ, брошенных в Новосёловском, для последующей передачи родственникам.