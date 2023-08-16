Марочко: ВСУ используют гражданских для возведения оборонительных сооружений
Его слова приводит РИА Новости.
«На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские военные под угрозами заставляют мужчин носить мешки с песком, брёвна и другие строительные материалы для сооружения фортификационных объектов.
Марочко добавил, что к этим работам также привлекаются и женщины.
Ранее Марочко заявил об использовании украинскими военными на окраинах Купянска тактики живого щита.