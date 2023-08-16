Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины используют гражданских для возведения оборонительных сооружений на Купянском направлении.

Его слова приводит РИА Новости.

«На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские военные под угрозами заставляют мужчин носить мешки с песком, брёвна и другие строительные материалы для сооружения фортификационных объектов.

Марочко добавил, что к этим работам также привлекаются и женщины.

Ранее Марочко заявил об использовании украинскими военными на окраинах Купянска тактики живого щита.