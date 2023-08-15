Узнать больше

Гражданку России арестовали в Абхазии по делу о краже барсетки с 65 тысячами рублей

Короткая ссылка
Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину арестовали правоохранители Абхазии по подозрению в краже барсетки с 65 тыс. рублей и документами.

Об этом говорится в Telegram-канале МВД Абхазии.

«Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тыс. рублей и документами потерпевшего», — пишет ведомство.

Также там заявили, что Бикмуллина дала признательные показания, а похищенное у неё изъяли. Женщину заключили под стражу сроком на два месяца.

14 августа в Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК «Вагнер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить