Гражданку России арестовали в Абхазии по делу о краже барсетки с 65 тысячами рублей
Об этом говорится в Telegram-канале МВД Абхазии.
«Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры, когда неустановленным на тот момент лицом у жителя Пицунды была похищена барсетка с деньгами в сумме 65 тыс. рублей и документами потерпевшего», — пишет ведомство.
Также там заявили, что Бикмуллина дала признательные показания, а похищенное у неё изъяли. Женщину заключили под стражу сроком на два месяца.
14 августа в Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК «Вагнер».