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ABC: уровень высокотехнологичной обороны России в зоне СВО поразил Запад

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Обозреватель ABC Мик Райан выразил мнение, что Запад не ожидал такой продуманной оборонительной тактики ВС России в зоне спецоперации.
ABC: уровень высокотехнологичной обороны России в зоне СВО поразил Запад
  • РИА Новости

Он отметил, что артиллерия, ракеты большой дальности, барражирующие боеприпасы, ударные вертолёты и средства РЭБ синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения.

По словам Райана, по этой причине подразделения украинской армии, которые концентрируются для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 230 человек.

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после общения с украинскими военнослужащими признал, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.

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