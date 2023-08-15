ABC: уровень высокотехнологичной обороны России в зоне СВО поразил Запад

Обозреватель ABC Мик Райан выразил мнение, что Запад не ожидал такой продуманной оборонительной тактики ВС России в зоне спецоперации.

Он отметил, что артиллерия, ракеты большой дальности, барражирующие боеприпасы, ударные вертолёты и средства РЭБ синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения.

По словам Райана, по этой причине подразделения украинской армии, которые концентрируются для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 230 человек.

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после общения с украинскими военнослужащими признал, что российские беспилотные летательные аппараты «Ланцет» и «Орлан» создают проблемы для украинской армии.