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Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить украинский конфликт

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Американский журналист Джексон Хинкл высказал мнение, что президент России Владимир Путин был единственным, кто в течение восьми лет пытался предотвратить украинский конфликт.
Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить украинский конфликт
  • РИА Новости

Об этом Хинкл сказал на своём YouTube-канале.

«Никого не беспокоит, что там (в Киеве. — RT) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», — подчеркнул журналист.

Хинкс отметил, что российский лидер в течение восьми лет прикладывал все усилия, чтобы достичь урегулирования украинского кризиса мирным путём.

«Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом», — заключил он.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошёл на поводу у Запада и не стал следовать совету Путина выполнить Минские соглашения.

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