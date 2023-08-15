Журналист Хинкл: Путин единственный пытался предотвратить украинский конфликт
- РИА Новости
Об этом Хинкл сказал на своём YouTube-канале.
«Никого не беспокоит, что там (в Киеве. — RT) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», — подчеркнул журналист.
Хинкс отметил, что российский лидер в течение восьми лет прикладывал все усилия, чтобы достичь урегулирования украинского кризиса мирным путём.
«Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом», — заключил он.
Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уничтожил свою страну, поскольку пошёл на поводу у Запада и не стал следовать совету Путина выполнить Минские соглашения.