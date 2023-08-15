В Ровненской области Украины запретили верующим проведение крестного хода

Власти Ровненской области Украины ввели запрет на проведение крестного хода в регионе с 19 по 25 августа, сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

Об этом Коваль написал в Telegram.

«Поддержали запрет на проведение в Ровненской области массовых религиозных мероприятий в виде походов и демонстраций (так называемый крестный ход) с 19 по 25 августа», — говорится в сообщении.

По словам властей, решение принято с целью обеспечения национальной безопасности.

Ранее в Тернопольской области ввели запрет на шествие прихожан в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа.

Ранее директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что каноническая православная церковь на Украине физически уничтожается, а для Киева не существует красных линий в этом вопросе.