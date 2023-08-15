В Молдавии лидер PAS Гросу пришёл на встречу с детьми в сопровождении охраны

В Молдавии раскритиковали председателя парламента и правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игоря Гросу после того, как он пришёл на встречу с детьми в сопровождении охраны.

Лидер оппозиционной партии «Строим Европу дома» (PACE) Георгий Кавкалюк отметил, что такого не позволяли себе другие политики.

«Даже Чаушеску не позволял себе идти на встречу с детьми в сопровождении телохранителя, как это сделал Игорь Гросу. Даже Сталин не прятался за охраной от своих граждан, как это делает Майя Санду», — написал он в своих соцсетях.

Он задался вопросом, является ли такое поведение признаком демократии, прозрачности и управления «близко к народу».

В начале августа правоохранители молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией начали обыски в офисе партии «Возрождение», которая участвует в акциях протеста оппозиции.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.