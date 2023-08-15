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Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 230 человек

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В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 230 человек.
Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 230 человек
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Потери противника на данном направлении составили до 230 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что также были уничтожены две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что ВС России в результате наступательных действий улучшили позиции на Купянском направлении.

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