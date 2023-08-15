Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 230 человек

В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 230 человек.

«Потери противника на данном направлении составили до 230 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что также были уничтожены две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и «Акация», а также гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что ВС России в результате наступательных действий улучшили позиции на Купянском направлении.