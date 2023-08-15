СБУ сообщила о разоблачении командиров, выписавших себе премий на 14 млн гривен
- РИА Новости
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».
В материале говорится, что вплоть до августа 2022 года они безосновательно начисляли себе и своим подчинённым ежемесячную доплату в размере 100 тыс. гривен, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.
На фронте они при этом не находились.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.