СБУ сообщила о разоблачении командиров, выписавших себе премий на 14 млн гривен

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении командиров одной из бригад Нацгвардии под Киевом, которые с первых дней войны незаконно выписали себе боевые премии на 14 млн гривен.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».

В материале говорится, что вплоть до августа 2022 года они безосновательно начисляли себе и своим подчинённым ежемесячную доплату в размере 100 тыс. гривен, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

На фронте они при этом не находились.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву из-за критики в адрес сотрудников военкоматов, выдающих повестки, в своих видео.