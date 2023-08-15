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В ВСУ заявили, что российские ракеты способны очень быстро менять направление

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Российские ракеты способны очень быстро менять направление во время ударов по объектам ВСУ, пожаловался спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В ВСУ заявили, что российские ракеты способны очень быстро менять направление
  • РИА Новости

Его слова приводит Klymenko Time.

Как отметил Игнат, пока публикуется сообщение, что ракеты летят в одну сторону, они уже могут изменить курс.

По его мнению, это один из «приёмов ВС России» поражать цели.

14 августа Министерство обороны России сообщило, что ночью войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов.

Все объекты поражены.

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