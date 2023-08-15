В Казахстане на авиабазе погиб военный в результате ЧП с боеприпасом
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Инцидент произошёл на Талдыкорганской авиационной базе.
«При подготовке к вылету боевого самолёта произошёл сход боеприпаса, в результате которого пострадали два военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщило правительство республики.
Начато расследование.
По информации Sputnik, один из механиков при обслуживании самолёта произвёл нештатный пуск ракеты, которая попала в другого техника.