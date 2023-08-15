В Казахстане на авиабазе погиб военный в результате ЧП с боеприпасом

В Казахстане на военной авиабазе с боевого самолёта произошёл нештатный сход боеприпаса, погиб один военнослужащий, ещё один получил ранения.

Инцидент произошёл на Талдыкорганской авиационной базе.

«При подготовке к вылету боевого самолёта произошёл сход боеприпаса, в результате которого пострадали два военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщило правительство республики.

Начато расследование.

По информации Sputnik, один из механиков при обслуживании самолёта произвёл нештатный пуск ракеты, которая попала в другого техника.