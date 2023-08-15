Российские войска ночью поразили склады боеприпасов и подразделения ВСУ в Запорожье
- РИА Новости
«Ночью были нанесены наши ракетные удары по складам с оружием, скоплению живой силы и техники противника в городе Запорожье и его ближайшем пригороде. Было нанесено не менее четырёх ударов», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки более 50 военных на Запорожском направлении.
Также Рогов заявил, что российские разведчики взяли штурмом окопы украинских военнослужащих в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области.