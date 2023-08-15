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Российские войска ночью поразили склады боеприпасов и подразделения ВСУ в Запорожье

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ВС России в ночь на 15 августа нанесли ракетные удары по Запорожью и поразили склады и подразделения ВСУ, готовившиеся к отправке на фронт в районе Орехова, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские войска ночью поразили склады боеприпасов и подразделения ВСУ в Запорожье
  • РИА Новости

«Ночью были нанесены наши ракетные удары по складам с оружием, скоплению живой силы и техники противника в городе Запорожье и его ближайшем пригороде. Было нанесено не менее четырёх ударов», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки более 50 военных на Запорожском направлении.

Также Рогов заявил, что российские разведчики взяли штурмом окопы украинских военнослужащих в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области.

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