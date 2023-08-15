Марочко заявил о продолжающейся милитаризации Харькова
Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
«Населённый пункт Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднён из-за военных колон», — отметил он.
По его словам, из различных учебных заведений города делают пункты временной и постоянной дислокации и размещают там военных.
Он добавил, что для нужд армии изымают «автомобили коммунальной собственности».
Ранее Марочко заявил о появлении украинского спецназа «Железные волки» под Красным Лиманом.