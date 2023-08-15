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Марочко заявил о продолжающейся милитаризации Харькова

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское военно-политическое руководство продолжает милитаризацию Харькова.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«Населённый пункт Харьков продолжают наводнять войсками и военной техникой. Гражданский трафик на дорогах весьма затруднён из-за военных колон», — отметил он.

По его словам, из различных учебных заведений города делают пункты временной и постоянной дислокации и размещают там военных.

Он добавил, что для нужд армии изымают «автомобили коммунальной собственности».

Ранее Марочко заявил о появлении украинского спецназа «Железные волки» под Красным Лиманом.

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