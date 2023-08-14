Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления ВС России

Украинская армия начала отступление под Харьковом из-за удара российских сил.

Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, российские военные начали наступление под Харьковом.

«Украина эвакуирует население, а ВСУ отступают», — цитирует Джонсона РИА Новости.

Ранее украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что из Купянского района области с 9 августа эвакуировали более 200 человек.