Узнать больше

В Киргизии подписан закон о сохранении психологического и социального здоровья детей

Короткая ссылка
Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, призванный обезопасить информационную среду для сохранения нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков.
В Киргизии подписан закон о сохранении психологического и социального здоровья детей
  • globallookpress.com
  • © Presidential press service of Ky/XinHua

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

Так, в СМИ запрещается информация, причиняющая вред здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

За распространение такого контента виновные будут нести ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет подписывать ни одного закона в поддержку ЛГБТ-сообщества, пока он является лидером страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить