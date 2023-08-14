В Киргизии подписан закон о сохранении психологического и социального здоровья детей
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Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Так, в СМИ запрещается информация, причиняющая вред здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
За распространение такого контента виновные будут нести ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет подписывать ни одного закона в поддержку ЛГБТ-сообщества, пока он является лидером страны.