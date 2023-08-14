Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по жилым районам Донецка

Подразделения ВСУ открыли огонь по жилым районам Донецка и выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 мм.

Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК.

Согласно представленным данным, под огонь попали Петровский и Киевский районы города. Первый обстрел зафиксирован в 15:30 мск, ВСУ вели огонь с позиций в населённом пункте Кураховка и выпустили три снаряда калибра 155 мм (кассетный).

«17:45 — населённый пункт Галицыновка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами сегодня, 14 августа, в 7:30 мск.