Узнать больше

Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества минфинов двух стран

Короткая ссылка
Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества министерств финансов двух стран, сообщает украинский Минфин.
Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества минфинов двух стран
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Сегодня, 14 августа, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали совместную декларацию о намерениях усиления сотрудничества между Министерством финансов Украины и Министерством финансов Германии», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным ведомства, декларация подразумевает консультационную помощь ФРГ в вопросах таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями.

Ранее стало известно, что Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить