Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества минфинов двух стран

Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества министерств финансов двух стран, сообщает украинский Минфин.

«Сегодня, 14 августа, министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Федеративной Республики Германия Кристиан Линднер подписали совместную декларацию о намерениях усиления сотрудничества между Министерством финансов Украины и Министерством финансов Германии», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным ведомства, декларация подразумевает консультационную помощь ФРГ в вопросах таможенной политики, мониторинга финансовых рынков, управления государственными инвестициями.

Ранее стало известно, что Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом.