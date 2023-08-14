Молдавия присоединилась к санкциям ЕС в отношении Ирана

Молдавия присоединилась к санкциям Европейского союза в отношении Ирана.

Как пишет Sputnik Молдова со ссылкой на сообщение Совета ЕС, Кишинёв присоединился к пакету санкций, запрещающему экспорт в Иран компонентов, используемых для создания беспилотников.

Также рестрикции предусматривают запрет на поездки и заморозку активов лиц, поддерживающих иранскую программу по производству беспилотников.

В мае президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением ЕС ввести санкции против четырёх граждан республики, которые, по мнению Брюсселя, причастны к «дестабилизации страны».