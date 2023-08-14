Рада зарегистрировала постановление об увольнении живущего в Майами члена ЦИК Украины
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Об этом пишет Klymenko Time.
По информации СМИ, член ЦИК живёт в Майами на протяжении полутора лет, при этом получает из бюджета Украины 1,5 млн гривен на «решение бытовых вопросов» и «оздоровление».
При этом сам Буглак объяснил свой отъезд личными обстоятельствами, а также заявил о нежелании увольняться.
Ранее в Хмельницкой области задержали военкома после того, как он пообещал за $4,5 тыс. помочь военнообязанному получить группу инвалидности, чтобы тот мог избежать попадания в ряды ВСУ.