Узнать больше

Рада зарегистрировала постановление об увольнении живущего в Майами члена ЦИК Украины

Короткая ссылка
В украинской Верховной раде зарегистрировали постановление об увольнении живущего в Майами члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака.
Рада зарегистрировала постановление об увольнении живущего в Майами члена ЦИК Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом пишет Klymenko Time.

По информации СМИ, член ЦИК живёт в Майами на протяжении полутора лет, при этом получает из бюджета Украины 1,5 млн гривен на «решение бытовых вопросов» и «оздоровление».

При этом сам Буглак объяснил свой отъезд личными обстоятельствами, а также заявил о нежелании увольняться.

Ранее в Хмельницкой области задержали военкома после того, как он пообещал за $4,5 тыс. помочь военнообязанному получить группу инвалидности, чтобы тот мог избежать попадания в ряды ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить