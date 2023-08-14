Рада зарегистрировала постановление об увольнении живущего в Майами члена ЦИК Украины

В украинской Верховной раде зарегистрировали постановление об увольнении живущего в Майами члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака.

Об этом пишет Klymenko Time.

По информации СМИ, член ЦИК живёт в Майами на протяжении полутора лет, при этом получает из бюджета Украины 1,5 млн гривен на «решение бытовых вопросов» и «оздоровление».

При этом сам Буглак объяснил свой отъезд личными обстоятельствами, а также заявил о нежелании увольняться.

Ранее в Хмельницкой области задержали военкома после того, как он пообещал за $4,5 тыс. помочь военнообязанному получить группу инвалидности, чтобы тот мог избежать попадания в ряды ВСУ.