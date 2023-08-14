Минобороны России: системы ПВО сбили 28 беспилотников украинских войск за сутки
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Об этом заявило Минобороны России.
Беспилотники противника были уничтожены в районах населённых пунктов Верхнекаменка в ЛНР, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино в ДНР, Таволжанка в Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое в Запорожской области.
Ранее ведомство проинформировало, что российская армия уничтожила около 240 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении.