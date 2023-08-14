Минобороны России: системы ПВО сбили 28 беспилотников украинских войск за сутки

Российские средства противовоздушной обороны перехватили два снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и сбили 28 дронов ВСУ за сутки.

Об этом заявило Минобороны России.

Беспилотники противника были уничтожены в районах населённых пунктов Верхнекаменка в ЛНР, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино в ДНР, Таволжанка в Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое в Запорожской области.

Ранее ведомство проинформировало, что российская армия уничтожила около 240 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении.