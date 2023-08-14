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Минобороны России: системы ПВО сбили 28 беспилотников украинских войск за сутки

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили два снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и сбили 28 дронов ВСУ за сутки.
Минобороны России: системы ПВО сбили 28 беспилотников украинских войск за сутки
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом заявило Минобороны России.

Беспилотники противника были уничтожены в районах населённых пунктов Верхнекаменка в ЛНР, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино в ДНР, Таволжанка в Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое в Запорожской области.

Ранее ведомство проинформировало, что российская армия уничтожила около 240 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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