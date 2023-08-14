На ЗАЭС проверили безопасность после перевода энергоблока в состояние «горячего останова»

Администрация Энергодара сообщила о проверке безопасности на Запорожской АЭС после перевода шестого энергоблока в состояние «горячего останова».

«Специалисты проверили соблюдение требований регламентов и инструкций по эксплуатации в процессе перевода энергоблока №6 ЗАЭС из состояния «холодный останов» в состояние «горячий останов», — приводит заявление РИА Новости.

В администрации уточнили, что недостатков не было выявлено.

13 августа реакторную установку шестого энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние «горячий останов».

Отмечается, что реакторная установка блока №4 находится в состоянии «холодный останов».

Ранее российская сторона сообщила Международному агентству по атомной энергии, что радиационный фон на Запорожской АЭС соответствует норме.