На ЗАЭС проверили безопасность после перевода энергоблока в состояние «горячего останова»
- AFP
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«Специалисты проверили соблюдение требований регламентов и инструкций по эксплуатации в процессе перевода энергоблока №6 ЗАЭС из состояния «холодный останов» в состояние «горячий останов», — приводит заявление РИА Новости.
В администрации уточнили, что недостатков не было выявлено.
13 августа реакторную установку шестого энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние «горячий останов».
Отмечается, что реакторная установка блока №4 находится в состоянии «холодный останов».
Ранее российская сторона сообщила Международному агентству по атомной энергии, что радиационный фон на Запорожской АЭС соответствует норме.