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В Армении погиб временный поверенный Украины Сенченко

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В МИД Украины подтвердили гибель временного поверенного Украины Александра Сенченко в Армении.
В Армении погиб временный поверенный Украины Сенченко
  • Gettyimages.ru
  • © vmargineanu

Как сообщает украинское агентство УНИАН, по предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Тело дипломата обнаружили в 25 м от берега у озера Севан.

18 января в Броварах, городе-спутнике Киева, разбился вертолёт, в результате крушения погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Служба безопасности Украины рассматривает три версии крушения вертолёта с руководством МВД в Броварах под Киевом.

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