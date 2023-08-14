В Армении погиб временный поверенный Украины Сенченко
- Gettyimages.ru
- © vmargineanu
Как сообщает украинское агентство УНИАН, по предварительным данным, причиной смерти стало утопление. Тело дипломата обнаружили в 25 м от берега у озера Севан.
18 января в Броварах, городе-спутнике Киева, разбился вертолёт, в результате крушения погибли глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
Служба безопасности Украины рассматривает три версии крушения вертолёта с руководством МВД в Броварах под Киевом.